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Хольгер Руне — о рейтинге: четвёртое место не было результатом моей работы, это подарок

Хольгер Руне — о рейтинге: четвёртое место не было результатом моей работы, это подарок
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Датский теннисист Хольгер Руне считает, что четвёртое место в мировом рейтинге в 2023 году — это не только его заслуга, а также рассказал, что для него это произошло слишком рано.

«Честно говоря, заслужил место в топ-7 или 8 за свои результаты в период с конца 2022 по начало 2023 года. Но четвёртое место в рейтинге не было результатом моей собственной тяжёлой работы, это был подарок из-за результатов других игроков, стоящих выше меня, которые не защитили свои очки с предыдущего года. В то время я не был готов, моя игра не была на уровне топ-4, как и мой менталитет», — приводит слова Руне QuindiciZero.

Напомним, четвёртой ракеткой мира Хольгер Руне стал в августе 2023 года. Сейчас датчанин занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.

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