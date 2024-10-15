Мирра Андреева удерживает лидерство в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшей теннисистки России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года, начиная с US Open, в лидеры вырвалась Мирра Андреева за счёт успешного выступления на «тысячнике» в Пекине. По итогам Уханя ей удалось удержаться на первом месте. В тройке лучших также пока держатся Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Обращает на себя внимание прорыв старшей сестры Андреевой — Эрики. Она сразу взлетела на шестое место, хотя в первых трёх кварталах не была даже в десятке.

Лучшая теннисистка России IV квартала. Лидеры на 14 октября:

1. М. Андреева — 16 баллов.

2. Касаткина — 15*

3. Шнайдер — 15

4. Александрова — 14

5. Рахимова — 13

6. Э. Андреева — 13

7. В. Кудерметова — 11

8. Калинская — 10

9. Самсонова — 10

10. Потапова — 10

11. Павлюченкова – 8

12. Блинкова — 6

13. П. Кудерметова — 2

* При равенстве баллов выше располагается теннисистка, занимающая в рейтинге WTA более высокое место.

У теннисисток ещё будет возможность изменить ситуацию на оставшихся турнирах категории 500 и ниже. Окончательные результаты IV квартала будут подведены после Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде.