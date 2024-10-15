Турнир WTA-500 в Нинбо: результаты матчей 15 октября

Сегодня, 15 октября, прошёл второй игровой день хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/16 финала:

Катержина Синякова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:4;

Анна Калинская (Россия) — Присцилла Хон (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4;

— Присцилла Хон (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4; Кэти Бултер (Великобритания) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 6:2;

Есинь Ма (Китай) — Ю Сяоди (Китай) — 6:2, 6:2.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).