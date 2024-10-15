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Определился соперник Аслана Карацева во втором круге турнира в Алма-Ате

Определился соперник Аслана Карацева во втором круге турнира в Алма-Ате
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Сегодня, 15 октября, 61-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), где встретится с россиянином Асланом Карацевым. В первом круге Шевченко обыграл своего соотечественника Михаила Кукушкина, занимающего 111-ю строчку мирового рейтинга.

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 17:10 МСК
Александр Шевченко
61
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 5 		6 4
         
Михаил Кукушкин
111
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. В её рамках Шевченко девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Кукушкина четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

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