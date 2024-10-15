«Кинопоиск» покажет турнир 6 Kings Slam. Медведев, Надаль и Джокович сразятся за $ 6 млн

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет теннисный турнир 6 Kings Slam. Выставочные соревнования пройдут с 16 по 19 октября в Эр-Рияде.

За рекордный в истории денежный приз в размере $ 6 млн поборется весь свет теннисной элиты. В соревнованиях примут участие первая ракетка мира Янник Синнер, идущий вторым в рейтинге АТР Карлос Алькарас, рекордсмен по титулам «Большого шлема» в одиночном разряде Новак Джокович, чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев и молодой датский талант Хольгер Руне. 6 Kings Slam станет одним из последних турниров, где сыграет легендарный Рафаэль Надаль. В октябре испанец объявил, что завершит карьеру после ноябрьских матчей Кубка Дэвиса.

По формату соревнований зрителей ожидают шесть поединков. Первыми на корт выйдут Медведев и обыгравший его в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Синнер. В полуфинале победитель пары попадёт на Джоковича. Следом за ними сильнейшего выявят Алькарас и Руне, а выигравшего будет ждать встреча с Надалем. Помимо финала, предусмотрен и матч за третье место.

Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки 6 Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.

Расписание 6 Kings Slam с трансляциями на «Кинопоиске»

Среда, 16 октября:

19:30 Синнер — Медведев

не ранее 21:00 Алькарас — Руне

Четверг, 17 октября:

19:30 Джокович — [Победитель пары Синнер — Медведев]

не ранее 21:00 Надаль — [Победитель пары Алькарас — Руне]

Суббота, 19 октября:

19.30 Матч за третье место

не ранее 21.00 Финал