«Было классно, но понял, что скучаю». Кэмерон Норри — о возвращении после травмы

52-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри высказался о возвращении в тур после травмы.

«Поначалу было обидно пропускать все эти крупные турниры, тяжело, но получилась хорошая возможность освежить организм. Это был просто удар за несколько дней до Олимпиады. Мне пришлось остановиться, а потом я сделал снимки, и всё оказалось не очень хорошо. Тренировался немного больше, пытаясь подготовиться к US Open, но этого не случилось. Было тяжело.

Некоторое время было классно, но потом я понял, что очень скучаю по теннису, соревнованиям, эмоциям победы или поражения. Это очень стабильная жизнь, когда ты не соревнуешься. Мне понравилось, но теперь чувствую себя готовым к соревнованиям, готовым бороться», — приводит слова Норри официальный сайт ATP.

Напомним, Кэмерон Норри получил травму предплечья на Олимпийских играх в Париже. Сегодня, 15 октября, британец в первом круге турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) уступил Миомиру Кецмановичу из Сербии со счётом 4:6, 4:6.