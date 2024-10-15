Турнир ATP-250 в Алма-Ате: результаты матчей 15 октября

Сегодня, 15 октября, прошёл второй игровой день хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей.

Теннис. ATP-250, Алма-Ата. 1/16 финала:

Роман Сафиуллин (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 6:7, 3:6;

— Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 6:7, 3:6; Беньямин Хассан (Ливан) — Бейбит Жукаев (Казахстан) — 4:6, 1:6;

Таро Дэниэл (Япония) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 2:6, 6:7;

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:7;

— 4:6, 6:7; Александр Шевченко (Казахстан) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6, 7:6.

Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.