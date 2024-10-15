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«Он добился большего, чем можно было ожидать». Матс Виландер — о карьере Рафаэля Надаля

«Он добился большего, чем можно было ожидать». Матс Виландер — о карьере Рафаэля Надаля
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер высказался о завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Что касается его карьеры, думаю, что справедливо назвать её слишком успешной. На мой взгляд, учитывая все его травмы, он добился даже большего, чем можно было ожидать. Он невероятно талантливый игрок с точки зрения понимания игры и её ощущения. Но с технической точки зрения, возможно, кто-то вроде Роджера Федерера более талантлив, и его результаты должны были быть ещё лучше. Надаль действительно сделал всё, что мог, с его постоянной страстью, состоянием души и конкурентоспособностью. Даже против Джоковича на Олимпиаде он старался изо всех сил», — приводит слова Виландера Eurosport.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса — 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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