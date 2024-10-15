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«Они отлично справляются с планированием». Руне — о календаре ATP

«Они отлично справляются с планированием». Руне — о календаре ATP
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14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о календаре в ATP-туре, признавшись, что не хочет критиковать организаторов.

«Я не люблю критиковать ATP, потому что они отлично справляются с планированием нашего сезона. Мы не играем в Мексике на одной неделе, в Германии на следующей, а затем в Канаде на третьей. У нас хорошо организованный тур. Лично мне не нравится «Мастерс», который длится две недели, и это нормально, когда ты делаешь что-то новое. Что касается выступлений, то, как и в любом другом деле, хорошо иметь выбор. Кроме того, для ATP это может быть вдохновляющим фактором — посмотреть, какие идеи появятся на другом турнире. Им сложнее тестировать новые вещи, в то время как на выставках нет риска. Вы не получаете очков, но они могут быть полезны, чтобы попробовать нечто новое в своей игре. Кроме того, обычно здесь всегда царит очень расслабленная атмосфера, и думаю, что игрокам это иногда нравится», — приводит слова Руне QuindiciZero.

Напомним, Хольгер Руне сыграет на выставочном турнире Six Kings Slam, который пройдёт с 16 по 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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