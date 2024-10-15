«Слишком устал и разучился считать». Вавринка — об ошибке судьи на «Мастерсе» в Шанхае

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался об ошибке известного судьи из Бразилии Карлоса Бернардеса по ходу матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Такое бывает. Когда проиграл гейм, в голове было: «Могло бы быть по 40». Но никто ничего не сказал, и я подумал: «Может, я слишком нервничаю и напрягаюсь, слишком устал и разучился считать», — сказал Вавринка в интервью Tennisportalen TV.

Напомним, судья Бернардес допустил ошибку в третьей партии матча на подаче Вавринки при счёте 1:0 в пользу итальянского теннисиста Флавио Коболли. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Коболли.