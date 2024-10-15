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«Слишком устал и разучился считать». Вавринка — об ошибке судьи на «Мастерсе» в Шанхае

«Слишком устал и разучился считать». Вавринка — об ошибке судьи на «Мастерсе» в Шанхае
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался об ошибке известного судьи из Бразилии Карлоса Бернардеса по ходу матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Такое бывает. Когда проиграл гейм, в голове было: «Могло бы быть по 40». Но никто ничего не сказал, и я подумал: «Может, я слишком нервничаю и напрягаюсь, слишком устал и разучился считать», — сказал Вавринка в интервью Tennisportalen TV.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 6
7 8 		6 4 3
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Напомним, судья Бернардес допустил ошибку в третьей партии матча на подаче Вавринки при счёте 1:0 в пользу итальянского теннисиста Флавио Коболли. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Коболли.

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