«Слишком устал и разучился считать». Вавринка — об ошибке судьи на «Мастерсе» в Шанхае
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался об ошибке известного судьи из Бразилии Карлоса Бернардеса по ходу матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
«Такое бывает. Когда проиграл гейм, в голове было: «Могло бы быть по 40». Но никто ничего не сказал, и я подумал: «Может, я слишком нервничаю и напрягаюсь, слишком устал и разучился считать», — сказал Вавринка в интервью Tennisportalen TV.
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 4
|3
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Напомним, судья Бернардес допустил ошибку в третьей партии матча на подаче Вавринки при счёте 1:0 в пользу итальянского теннисиста Флавио Коболли. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Коболли.
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