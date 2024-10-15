Анна Калинская поздравила Арину Соболенко с подписанием соглашения с Audemars Piguet

12-й номер рейтинга WTA российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на начало сотрудничества трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко с люксовым брендом швейцарских часов Audemars Piguet.

«Даааа, поздравляю», — написала Калинская в комментариях под публикацией Соболенко.

Ранее, в воскресенье, 13 октября, в матче за титул турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Соболенко обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий — на «тысячнике» в Ухане. Она не потерпела ни одного поражения на соревнованиях в Ухане, проведя 17 матчей. В нынешнем сезоне Соболенко одержала 28 побед на турнирах категории WTA-1000.

Audemars Piguet — швейцарская компания-производитель часов класса «люкс», основанная в 1875 году Эдвардом-Огюстом Пиге и Жюлем-Луи Одемаром, жителями города Ле-Брассю.