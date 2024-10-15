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«У тебя будут проблемы». Имер в грубом тоне обратился к судье после поражения от Харри

«У тебя будут проблемы». Имер в грубом тоне обратился к судье после поражения от Харри
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252-я ракетка мира шведский теннисист Элиас Имер остался недоволен судейством в матче первого круга хардового турнира ATP-250 в Стокгольме. Встреча Имера с 34-й ракеткой мира чилийцем Николасом Харри завершилась поражением со счётом 6:2, 4:6, 6:7.

Стокгольм. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Элиас Имер
252
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 7
2 		6 7 9
         
Николас Харри
34
Чили
Николас Харри
Н. Харри

«Если он коснулся сетки, то у тебя будут проблемы», — сказал Имер судье на вышке после окончания поединка.

На тай-брейке при счёте 6:2, 4:6, 6:6 Имеру показалось, что чилиец тронул сетку. Он сообщил об этом рефери в грубой форме, но решение осталось неизменным.

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд соревнований составил € 690 135.

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