«У тебя будут проблемы». Имер в грубом тоне обратился к судье после поражения от Харри
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252-я ракетка мира шведский теннисист Элиас Имер остался недоволен судейством в матче первого круга хардового турнира ATP-250 в Стокгольме. Встреча Имера с 34-й ракеткой мира чилийцем Николасом Харри завершилась поражением со счётом 6:2, 4:6, 6:7.
Стокгольм. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
252
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 7
|
|6
|7 9
34
Николас Харри
Н. Харри
«Если он коснулся сетки, то у тебя будут проблемы», — сказал Имер судье на вышке после окончания поединка.
На тай-брейке при счёте 6:2, 4:6, 6:6 Имеру показалось, что чилиец тронул сетку. Он сообщил об этом рефери в грубой форме, но решение осталось неизменным.
Турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд соревнований составил € 690 135.
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