Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томаш Викторовский впервые высказался о завершении сотрудничества с Игой Швёнтек

Томаш Викторовский впервые высказался о завершении сотрудничества с Игой Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Томаш Викторовский высказался о прекращении работы с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

«Было много спекуляций и инсинуаций. Слишком много, если учесть, что прозвучавшее заявление очень точно определяет наше решение. Достаточно прочитать его с пониманием, а не в поисках сенсаций. Наше прекращение сотрудничества было сделано с уважением к обеим сторонам, и никакие уловки этого не изменят.

Думаю, что в целом у нас в команде были очень хорошие отношения. За три года интенсивного сотрудничества невозможно избежать сложных ситуаций, но и тогда мы всякий раз находили способ договориться и разобраться в себе. Нашим приоритетом всегда была Ига и всё, что связано с подготовкой игрока на самом высоком уровне. Это была просто необходимость. Мы никогда не принимали внезапных и, главное, необдуманных решений», — приводит слова Викторовского Przeglad Sportowy.

Напомним, Швёнтек и Викторовский начали работу в декабре 2021 года. До него польская спортсменка тренировалась под руководством Петра Сержпутовского.

Материалы по теме
Стало известно имя временного тренера Иги Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android