Томаш Викторовский впервые высказался о завершении сотрудничества с Игой Швёнтек

Тренер Томаш Викторовский высказался о прекращении работы с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

«Было много спекуляций и инсинуаций. Слишком много, если учесть, что прозвучавшее заявление очень точно определяет наше решение. Достаточно прочитать его с пониманием, а не в поисках сенсаций. Наше прекращение сотрудничества было сделано с уважением к обеим сторонам, и никакие уловки этого не изменят.

Думаю, что в целом у нас в команде были очень хорошие отношения. За три года интенсивного сотрудничества невозможно избежать сложных ситуаций, но и тогда мы всякий раз находили способ договориться и разобраться в себе. Нашим приоритетом всегда была Ига и всё, что связано с подготовкой игрока на самом высоком уровне. Это была просто необходимость. Мы никогда не принимали внезапных и, главное, необдуманных решений», — приводит слова Викторовского Przeglad Sportowy.

Напомним, Швёнтек и Викторовский начали работу в декабре 2021 года. До него польская спортсменка тренировалась под руководством Петра Сержпутовского.