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«Безумие». Жозе Морагду — о результатах Аслана Карацева в текущем сезоне

«Безумие». Жозе Морагду — о результатах Аслана Карацева в текущем сезоне
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о результатах 139-й ракетки мира российского теннисиста Аслана Карацева, который вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня (46-й номер рейтинга) — 6:4, 7:6 (6:2).

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 15:00 МСК
Чжан Чжичжэнь
46
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Аслан Карацев
139
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

«Аслан Карацев одерживал очень красивую победу над Чжан Чжичжэнем и вышел во второй раунд в Алма-Ате. Нужна ещё одна победа на этой неделе, чтобы остаться хотя бы в топ-300… Безумие», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Алма-Ате соперником Карацева станет 61-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко.

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