«Безумие». Жозе Морагду — о результатах Аслана Карацева в текущем сезоне
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о результатах 139-й ракетки мира российского теннисиста Аслана Карацева, который вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня (46-й номер рейтинга) — 6:4, 7:6 (6:2).
Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 15:00 МСК
46
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
139
Аслан Карацев
А. Карацев
«Аслан Карацев одерживал очень красивую победу над Чжан Чжичжэнем и вышел во второй раунд в Алма-Ате. Нужна ещё одна победа на этой неделе, чтобы остаться хотя бы в топ-300… Безумие», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Во втором круге турнира в Алма-Ате соперником Карацева станет 61-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко.
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