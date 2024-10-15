«Безумие». Жозе Морагду — о результатах Аслана Карацева в текущем сезоне

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о результатах 139-й ракетки мира российского теннисиста Аслана Карацева, который вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня (46-й номер рейтинга) — 6:4, 7:6 (6:2).

«Аслан Карацев одерживал очень красивую победу над Чжан Чжичжэнем и вышел во второй раунд в Алма-Ате. Нужна ещё одна победа на этой неделе, чтобы остаться хотя бы в топ-300… Безумие», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Алма-Ате соперником Карацева станет 61-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко.