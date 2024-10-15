Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Стокгольме
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70-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), где встретится с россиянином Андреем Рублёвым. В матче первого круга Мюллер обыграл шведского теннисиста Лео Борга, занимающего 590-ю позицию в рейтинге со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
Стокгольм. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 21:55 МСК
590
Лео Борг
Л. Борг
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
70
Александр Мюллер
А. Мюллер
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Мюллер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Борга пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный и заработанный брейк-пойнт.
Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135.
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