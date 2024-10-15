Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Стокгольме

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Стокгольме
Комментарии

70-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), где встретится с россиянином Андреем Рублёвым. В матче первого круга Мюллер обыграл шведского теннисиста Лео Борга, занимающего 590-ю позицию в рейтинге со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Стокгольм. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 21:55 МСК
Лео Борг
590
Швеция
Лео Борг
Л. Борг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Александр Мюллер
70
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Мюллер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Борга пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный и заработанный брейк-пойнт.

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135.

Календарь турнира в Стокгольме
Сетка турнира в Стокгольме
Материалы по теме
«У тебя будут проблемы». Имер в грубом тоне обратился к судье после поражения от Харри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android