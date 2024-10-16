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Хуберт Хуркач снялся с турнира ATP-500 в Базеле

Хуберт Хуркач снялся с турнира ATP-500 в Базеле
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12-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 27 октября. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates. В основной сетке турнира Хуркача заменит итальянец Фабиан Марожан.

В 2023 году Хуберт Хуркач вышел в финал турнира в Базеле, где уступил канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7,5 (7:3), 7:6 (7:5).

Напомним, Хуркач также снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Последний раз он выходил на корт на турнире в Токио (Япония), где во втором круге проиграл британцу Джеку Дрейперу (4:6, 4:6).

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