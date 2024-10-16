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«Боялся упасть, ведь обувь на ногах не теннисная». Берреттини — об участии в показе BOSS

«Боялся упасть, ведь обувь на ногах не теннисная». Берреттини — об участии в показе BOSS
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался об участии в показе BOSS на Неделе моды в Милане.

«Сильно нервничал. Может, было не видно, но очень переживал, думал: «Что должен делать?» Спрашивал у моделей, они отвечали, что мне надо смотреть прямо, и всё будет хорошо. Очень боялся упасть, ведь обувь на ногах была не теннисной. Чувствовал себя некомфортно. Но всё прошло хорошо. Мне такое нравится», — приводит слова Берреттини Tennisportalen TV.

Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), где встретится с Домиником Штефаном Штрикером (317-я ракетка мира) из Швейцарии.

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