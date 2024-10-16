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Фото: Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют день рождения дочери Скай

Фото: Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют день рождения дочери Скай
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост, посвящённый дню рождения дочери. Во вторник, 15 октября, девочке исполнилось два года.

Фото: страница Свитолиной в социальных сетях

«С днём рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать за тем, как ты растёшь, — величайшее приключение», — написала Свитолина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, отцом Скай является бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис. Ранее спортсмен рассказал, что не хотел бы, чтобы Скай стала теннисисткой. Монфис признался, что предпочёл бы, чтобы дочь выбрала гольф, футбол или баскетбол

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