Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 15 октября

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Во вторник, 15 октября, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция):

Корентен Муте (Франция) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 2:6, 6:7 (5:7)

Кэмерон Норри (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 4:6

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Ласло Джере (Сербия) — 2:6, 0:6

Элиас Имер (Швеция) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 4:6, 6:7 (7:9)

Лео Борг (Швеция) — Александр Мюллер (Франция) — 3:6, 6:7 (5:7)

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.