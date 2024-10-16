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Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 15 октября

Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 15 октября
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Во вторник, 15 октября, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция):

  • Корентен Муте (Франция) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 2:6, 6:7 (5:7)
  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 4:6
  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Ласло Джере (Сербия) — 2:6, 0:6
  • Элиас Имер (Швеция) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 4:6, 6:7 (7:9)
  • Лео Борг (Швеция) — Александр Мюллер (Франция) — 3:6, 6:7 (5:7)

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

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