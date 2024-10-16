Надаль — об Алькарасе и Синнере: номер один и номер два, они построят потрясающую карьеру

Экс первая ракетка мира, 38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение об успехе 23-летнего Янника Синнера и 21-летнего Карлоса Алькараса.

«Они отлично справляются. Они очень молоды, но уже добиваются удивительных результатов, выигрывают турниры «Большого шлема» и «Мастерс». Эти два парня делают что-то особенное. Я желаю им всего самого наилучшего, чтобы продолжали расти. Они уже большие звёзды. Я уверен, что, если они смогут избежать травм, то построят потрясающую карьеру.

В этом году уже по два «Большого шлема» у каждого из них. Номер один и номер два в мире. Они создают свою собственную историю. Я думаю, что сейчас не время сравнивать эпохи. Потому что Новак Джокович всё ещё там. Роджер Федерер и я ушли… но это часть спортивной карьеры каждого. Теперь приходит новое поколение. Нам нужно позволить им создавать своё собственное соперничество и свою собственную историю. Им не нужны сравнения с нами», — сказал Надаль в интервью DAZN.

Напомним, Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры, последним турниром 38-летнего теннисиста должен стать финальный этап Кубка Дэвиса — 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).