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Дарья Касаткина — Катержина Синякова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся с 11:00

Дарья Касаткина — Катержина Синякова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся с 11:00
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Сегодня, 16 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч второго круга, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (пятый посев на турнире) и 42-я в мировом рейтинге Катержина Синякова из Чехии. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 11:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Благодаря тому, что Дарья Касаткина является на турнире в Нинбо сеяной, она начинает борьбу сразу со второго круга без необходимости выступать в первом. Синякова в своём стартовом матче обыграла в двух партиях 40-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:2, 6:4.

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