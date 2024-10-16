Дарья Касаткина — Катержина Синякова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся с 11:00

Сегодня, 16 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч второго круга, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (пятый посев на турнире) и 42-я в мировом рейтинге Катержина Синякова из Чехии. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря тому, что Дарья Касаткина является на турнире в Нинбо сеяной, она начинает борьбу сразу со второго круга без необходимости выступать в первом. Синякова в своём стартовом матче обыграла в двух партиях 40-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:2, 6:4.

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