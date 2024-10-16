Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тамара Корпач — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:30

Тамара Корпач — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:30
Комментарии

Сегодня, 16 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч второго круга, в котором встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 129-я в мировом рейтинге Тамара Корпач из Германии. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 12:30 МСК
Тамара Корпач
129
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В первом круге турнира WTA-500 в Нинбо Мирра Андреева легко прошла в двух сетах 161-ю в мировом рейтинге Варвару Лепченко из США — 6:2, 6:0. Корпач, попавшая в основную сетку в статусе лаки-лузера, на этой стадии обыграла в трёх партиях 87-ю ракетку мира Анну Бондарь, представляющую Венгрию — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:4.

Календарь WTA-500 в Нинбо
Турнирная сетка WTA-500 в Нинбо

Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Материалы по теме
Мирра Андреева удерживает лидерство в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android