Тамара Корпач — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:30
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Сегодня, 16 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч второго круга, в котором встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 129-я в мировом рейтинге Тамара Корпач из Германии. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 12:30 МСК
129
Тамара Корпач
Т. Корпач
Не начался
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19
Мирра Андреева
М. Андреева
В первом круге турнира WTA-500 в Нинбо Мирра Андреева легко прошла в двух сетах 161-ю в мировом рейтинге Варвару Лепченко из США — 6:2, 6:0. Корпач, попавшая в основную сетку в статусе лаки-лузера, на этой стадии обыграла в трёх партиях 87-ю ракетку мира Анну Бондарь, представляющую Венгрию — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:4.
Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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