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Six King's Slam, выставочный турнир в Саудовской Аравии, расписание 16 октября, когда сыграет Даниил Медведев

Six King's Slam: расписание игрового дня 16 октября
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Сегодня, 16 октября, стартует выставочной турнир Six King's Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках первого игрового дня пройдут два матча, в том числе с участием российского теннисиста Даниила Медведева.

Six King's Slam, Эр-Рияд. Расписание 16 октября (время начала матчей — московское, предварительное):

  • 19:30. Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия);
  • 21:00. Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Победитель пары Синнер — Медведев сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Алькарас или Руне сразятся с 22-кратными чемпионом мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

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