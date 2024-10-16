Six King's Slam: расписание игрового дня 16 октября

Сегодня, 16 октября, стартует выставочной турнир Six King's Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках первого игрового дня пройдут два матча, в том числе с участием российского теннисиста Даниила Медведева.

Six King's Slam, Эр-Рияд. Расписание 16 октября (время начала матчей — московское, предварительное):

19:30. Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия);

21:00. Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Победитель пары Синнер — Медведев сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Алькарас или Руне сразятся с 22-кратными чемпионом мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.