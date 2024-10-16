Ришар Гаске: когда нам исполнится 50 лет, предложу Надалю матч-реванш

38-летний французский теннисист экс седьмая ракетка мира Ришар Гаске рассказал о своей идее через несколько лет провести матч со своим ровесником 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Когда нам исполнится 50 лет, я позвоню ему, чтобы попытаться провести ещё один матч, я буду оставаться в хорошей форме и постараюсь победить его. Немного подожду ещё, потому что сейчас я не уверен, что смогу победить его. Все хотят отдать ему должное, и я первый. Это страница в истории тенниса, которая будет перевёрнута», — сказал Гаске в эфире радио RTL.

Ришар Гаске и Рафаэль Надаль провели между собой 18 матчей, во всех победу одержал испанский теннисист. Напомним, 10 октября Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Гаске сообщил, что завершит карьеру на домашнем «Ролан Гаррос» в мае 2025 года.