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Рафаэль Надаль — о Новаке Джоковиче: он всегда доводил меня до предела

Рафаэль Надаль — о Новаке Джоковиче: он всегда доводил меня до предела
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о возможном матче с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в рамках выставочного турнира Six King's Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы много раз встречались за карьеру, нам не нужно играть снова (смеётся). Для меня всегда было непросто встречаться с Новаком, он отличный соперник, игрок, который всегда доводил меня до самого высокого уровня, до предела. Думаю, мы разделяем это ощущение, включая и Роджера Федерера. Мы втроём всегда помогали друг другу достичь более высокого уровня, всегда были очень сложными соперниками и подталкивали друг друга к новым успехам.

С Роджером у меня особые отношения, но и с Новаком тоже. Так я воспринимаю спорт, выходя за рамки матчей: в жизни есть гораздо более важные вещи, чем теннис. В конце концов, если у вас хорошие отношения с коллегами и окружающими, без сомнения, опыт будет гораздо приятнее», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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