«Для меня это будет траур». Тренер Надаля Карлос Мойя — об уходе Рафы из тенниса

Бывший теннисист экс первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, с 2017 года тренирующий 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о завершении карьеры своего подопечного.

«Для меня это будет период траура с точки зрения работы, потому что что-то сломается. С Рафой мы знаем друг друга с детства. Единственный способ почувствовать что-то подобное — это тренировать сына», — приводит слова Мойи We Love Tennis со ссылкой на Onda Cero.

Напомним, 10 октября Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).