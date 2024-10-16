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Серена Уильямс сообщила о перенесённой процедуре по удалению кисты

Серена Уильямс сообщила о перенесённой процедуре по удалению кисты
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что перенесла процедуру по удалению кисты шеи.

«В мае я обнаружила шишку на шее. Я сразу же поехала к врачу, сделала МРТ, где было обнаружено, что у меня киста шеи. Вы о таком слышали? Мне сказали, что её можно не удалять, если не захочу. Я не захотела, но шишка продолжала расти. Врачи посоветовали удалить, потому что она была размером с грейпфрут и могла инфицироваться или, что хуже, протечь. Вот я её и удалила. Очень благодарна, мне повезло, что всё прошло хорошо и я здорова», — написала Уильямс на своей странице в соцсетях.

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