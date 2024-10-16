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Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выставочного турнира в Саудовской Аравии

Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выставочного турнира в Саудовской Аравии
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выставочного турнира Six King's Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Надаль сыграет завтра, 17 октября, с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

«Я давно не играл в теннис, поэтому рад быть здесь, чтобы соревноваться с фантастической группой игроков, хорошими друзьями. С нетерпением жду начала. Я не знаю, что произойдёт, но понятно, что все матчи будут очень конкурентными, речь идёт о лучших игроках мира. Мои ожидания не очень высоки, я просто хочу быть на корте, быть частью шоу и дать болельщикам возможность насладиться зрелищем», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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