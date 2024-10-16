Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где может сыграть с Касаткиной
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32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она уверенно обыграла немку Эллу Зайдель (121-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 09:10 МСК
32
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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121
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Путинцева выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зайдель один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Нинбо Юлия Путинцева поспорит с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и чешкой Катержиной Синяковой.
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