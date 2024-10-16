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Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где может сыграть с Касаткиной

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где может сыграть с Касаткиной
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32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она уверенно обыграла немку Эллу Зайдель (121-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 09:10 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Элла Зайдель
121
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Путинцева выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зайдель один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо Юлия Путинцева поспорит с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и чешкой Катержиной Синяковой.

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