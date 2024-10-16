Александра Панова и Джулиана Олмос обыграли дуэт Потапова/Сизикова в 1/8 финала в Нинбо

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли выйти в четвертьфинал парного хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/8 финала они уступили соотечественнице Александре Пановой и мексиканке Джулиане Олмос со счётом 6:7 (1:7), 2:6.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Российская пара допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали одну двойную ошибку и выиграли четыре брейк-пойнта из восьми. Оба дуэта ни разу не подали навылет.

В следующей встрече соревнований в Нинбо Панова и Олмос сыграют с дуэтом Александра Эала (Филиппины)/

Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй).