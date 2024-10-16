Дочь Елены Исинбаевой выиграла теннисный турнир на Канарских островах

Дочь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой девятилетняя Ева Петинова победила на теннисном турнире на Канарских островах.

В финале турнира молодёжной теннисной серии в категории до 10 лет Петинова одержала победу над Марией Гарсией Мартинес. Турнир прошёл с 10 по 13 октября на острове Гран-Канария.

Ева Петинова – дочь Исинбаевой и её супруга, метателя копья Никиты Петинова. Два года назад Елена рассказывала о тренировках Евы в теннисной академии Патрика Муратоглу в Монако. В 2023-м Ева успела сыграть два теннисных турнира на Канарских островах: Тенерифе и Гран-Канария. На турнире в Тенерифе, который проходил с 11 по 19 февраля, она всухую выиграла матч первого круга, но во втором уступила лидеру в своём возрасте Марине Руис Перес. А в конце апреля на Gran Canaria провела всего один матч – соперница по первому кругу не явилась, а во втором Ева уступила Андраде Софиан, которая впоследствии дошла до финала.

Сейчас Петинова занимает 18-ю строчку в местном рейтинге теннисисток до 10 лет.