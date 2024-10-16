«Не представляю, чтобы Надаль и Алькарас так дрались». Кузнецова — о фильме «Претенденты»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о фильме про теннис «Претенденты».

«Что ж, теннис действительно был центральной темой в культурном и модном поле весь последний год — именно благодаря этому фильму. Правда, не всем игрокам он понравился. Юлия Путинцева ещё по трейлеру посчитала, что Зендея не очень похожа на теннисистку, а Мирра Андреева, сославшись на сестру Эрику, сказала, что фильм «какой-то ужас». Не понравился он и Пауле Бадосе. Испанка отозвалась о картине так: «Я посмотрела фильм и ничего не поняла». Я обсуждала это с другими теннисистами, и они сказали мне то же самое. Уверяю вас, тур совсем не такой, не представляю, чтобы Надаль и Алькарас так дрались. Мне, если честно, фильм тоже не зашёл… Но здорово, что он популяризовал теннис», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В фильме «Претенденты» режиссёра Луки Гуаданьино, который вышел в апреле 2024 года, Зендея играет профессиональную теннисистку, которая оказывается втянута в любовный треугольник с коллегами по теннису и лучшими друзьями.