Карен Хачанов и Александр Бублик сыграют в паре на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют в дуэте в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Это стало известно после публикации заявочного листа соревнований.

На турнире в парном разряде также сыграют такие интересные дуэты, как Марсело Мело (Бразилия)/Александр Зверев (Германия), Тейлор Фриц/Бен Шелтон (оба — США), Томаш Махач (Чехия)/Каспер Рууд (Норвегия).

Турнир в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Он станет последним «Мастерсом» в нынешнем сезоне. Действующим победителем в одиночном разряде является серб Новак Джокович.