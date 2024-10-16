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Карен Хачанов и Александр Бублик сыграют в паре на «Мастерсе» в Париже

Карен Хачанов и Александр Бублик сыграют в паре на «Мастерсе» в Париже
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Российский теннисист Карен Хачанов и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют в дуэте в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Это стало известно после публикации заявочного листа соревнований.

На турнире в парном разряде также сыграют такие интересные дуэты, как Марсело Мело (Бразилия)/Александр Зверев (Германия), Тейлор Фриц/Бен Шелтон (оба — США), Томаш Махач (Чехия)/Каспер Рууд (Норвегия).

Турнир в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Он станет последним «Мастерсом» в нынешнем сезоне. Действующим победителем в одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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