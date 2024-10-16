Даниил Медведев — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Эр-Рияде
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Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут два матча выставочного теннисного турнира Six Kings Slam. Россиянин Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:30 мск.
Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Янник Синнер
Я. Синнер
Официальная телетрансляция встречи Медведев — Синнер на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.
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