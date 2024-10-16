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Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча Six Kings Slam

Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча Six Kings Slam
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Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут два матча выставочного теннисного турнира Six Kings Slam. Россиянин Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее спортсмены встречались друг с другом на турнирах ATP 14 раз и одержали по семь побед. При этом Даниил Медведев выиграл у Янника Синнера шесть первых личных встреч подряд, семь из последующих восьми остались за итальянцем.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире, который пройдёт с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

Сетка турнира Six Kings Slam
Календарь турнира Six Kings Slam
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