В основную сетку турнира WTA-500 в Нинбо попали семь лаки-лузеров

В основную сетку турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) попали семь лаки-лузеров после многочисленных снятий.

По разным причинам с соревнований снялись семь теннисисток уже после проведения жеребьёвки. Среди них итальянка Жасмин Паолини, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Эмма Наварро, китаянка Ван Яфань и три российские теннисистки — Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Интересно, что после последнего снятия — Чжэн Циньвэнь — лаки-лузером стала румынка Жаклин Кристиан, которая проиграла ещё в первом раунде квалификации. Из-за высокого посева Циньвэнь Кристиан и вовсе пропустила первый круг и автоматически попала во второй раунд.