Мирра Андреева с «баранкой» выиграла матч у Тамары Корпач в 1/8 финала турнира в Нинбо
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Завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо, в котором 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах обыграла 129-ю в мировом рейтинге Тамару Корпач из Германии — 6:0, 6:4.
Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 14:40 МСК
129
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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19
Мирра Андреева
М. Андреева
Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.
Соперницей Андреевой в четвертьфинале соревнований в Нинбо станет победительница матча между четвёртой сеяной на турнире чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии и 261-й ракеткой мира китаянкой Есинь Ма.
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