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Мирра Андреева с «баранкой» выиграла матч у Тамары Корпач в 1/8 финала турнира в Нинбо

Мирра Андреева с «баранкой» выиграла матч у Тамары Корпач в 1/8 финала турнира в Нинбо
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Завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо, в котором 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах обыграла 129-ю в мировом рейтинге Тамару Корпач из Германии — 6:0, 6:4.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 14:40 МСК
Тамара Корпач
129
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Соперницей Андреевой в четвертьфинале соревнований в Нинбо станет победительница матча между четвёртой сеяной на турнире чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии и 261-й ракеткой мира китаянкой Есинь Ма.

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