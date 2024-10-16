Мирра Андреева с «баранкой» выиграла матч у Тамары Корпач в 1/8 финала турнира в Нинбо

Завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо, в котором 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах обыграла 129-ю в мировом рейтинге Тамару Корпач из Германии — 6:0, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Соперницей Андреевой в четвертьфинале соревнований в Нинбо станет победительница матча между четвёртой сеяной на турнире чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии и 261-й ракеткой мира китаянкой Есинь Ма.