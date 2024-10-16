«Помню, как увидела папарацци у своего дома». Эмма Радукану — о популярности

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о популярности, которая свалилась на неё после победы на US Open — 2021.

«Помню, как подъехала и увидела папарацци у своего дома. Это было безумие, но как только я вошла в дом к своей семье и друзьям, всё стало довольно спокойно. Были определённые моменты, когда я чувствовала зависть — например, когда были вечеринки, на которые я не могла пойти из-за тенниса, но знала, что хочу быть лучшей и что мне нужно сделать, чтобы достичь этого, поэтому не думала о себе как о жертве. В Ньюстеде довольно требовательные тренеры, поэтому и вне корта я не могла расслабиться. Я посвящала всё своё время теннису или школе, но было хорошо, что это два разных мира: школа и теннис. Каждый из них был отрывом от другого», — приводит слова Радукану Women’s Health Magazine.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за невысоких результатов в последнее время.