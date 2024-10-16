Григор Димитров — об отпуске: поехал бы с Алькарасом на Ибицу, он принц этого региона

Болгарский теннисист Григор Димитров выбрал, с кем бы из участников сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024 хотел бы поехать в отпуск.

«Могу ли я поехать со всеми ребятами? Думаю, было бы весело путешествовать всем вместе… Провёл бы несколько дней на Миконосе с Циципасом, потому что он греческий бог. И несколько дней на Ибице с Алькарасом, который сейчас является принцем этого региона», — приводит слова Димитрова We love tennis.

Напомним, Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.