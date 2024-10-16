Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану: готова в следующем году нанести серьёзный удар

Эмма Радукану: готова в следующем году нанести серьёзный удар
Комментарии

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о переменах и уроках, которые она усвоила в своей жизни.

«Для меня благополучие — это внутренняя тишина, которую я чувствую. Это может означать занятия йогой, чтение, обучение, учёбу — всё, что помогает развивать мой разум. Я набираюсь уверенности, делая то, что действительно обогащает мой разум и тело, и чувствую себя спокойно. Повлияло ли это на мой подход к теннису? Да, я готова усердно работать и в следующем году нанести серьёзный удар», — приводит слова Радукану Women’s Health Magazine.

После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году 21-летняя британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.

Материалы по теме
«Помню, как увидела папарацци у своего дома». Эмма Радукану — о популярности
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android