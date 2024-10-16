Эмма Радукану: готова в следующем году нанести серьёзный удар

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о переменах и уроках, которые она усвоила в своей жизни.

«Для меня благополучие — это внутренняя тишина, которую я чувствую. Это может означать занятия йогой, чтение, обучение, учёбу — всё, что помогает развивать мой разум. Я набираюсь уверенности, делая то, что действительно обогащает мой разум и тело, и чувствую себя спокойно. Повлияло ли это на мой подход к теннису? Да, я готова усердно работать и в следующем году нанести серьёзный удар», — приводит слова Радукану Women’s Health Magazine.

После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году 21-летняя британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.