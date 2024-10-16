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Марион Бартоли — о Рафаэле Надале: таких цифр почти невозможно достичь, представить сложно

Марион Бартоли — о Рафаэле Надале: таких цифр почти невозможно достичь, представить сложно
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Чемпионка Уимблдона-2013, а ныне эксперт француженка Марион Бартоли высказалась о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» испанце Рафаэле Надале и отметила, какое влияние он имел на своего соотечественника Карлоса Алькараса.

«Когда я думаю о Рафе, вспоминаю все те годы, когда видела, как он упорно работал, каким образцовым был примером для многих игроков. Сегодня мы видим Алькараса и то вдохновение, которым Рафа был для многих игроков… Он построил карьеру, которую никто не мог себе представить, потому что таких цифр почти невозможно достичь с человеческой точки зрения. И представить их сложно, но я была уверена, что его ждёт грандиозная карьера», — приводит слова Бартоли We love tennis.

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