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Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Стокгольме, обыграв Брэндона Накашиму

Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Стокгольме, обыграв Брэндона Накашиму
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он уверенно обыграл 38-ю ракетку мира и шестого сеяного турнира американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:4.

Стокгольм. 1-й круг
16 октября 2024, среда. 15:10 МСК
Стэн Вавринка
217
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Брэндон Накашима
38
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Вавринка выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме Стэн Вавринка поборется с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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