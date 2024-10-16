Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Стокгольме, обыграв Брэндона Накашиму

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он уверенно обыграл 38-ю ракетку мира и шестого сеяного турнира американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Вавринка выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме Стэн Вавринка поборется с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.