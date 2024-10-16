Светлана Кузнецова будет комментировать матч Медведева и Синнера на «Кинопоиске»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова сообщила, что будет комментатором на матче российского теннисиста Даниила Медведева и лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Грандиозный выставочный турнир Six Kings Slam в Саудовской Аравии стартует уже сегодня! Посмотрим вместе? Сегодня на «Кинопоиске» я буду комментировать первый матч между Янником и Даней», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Официальная телетрансляция встречи Медведев — Синнер на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск». Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске».