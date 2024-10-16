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Светлана Кузнецова будет комментировать матч Медведева и Синнера на «Кинопоиске»

Светлана Кузнецова будет комментировать матч Медведева и Синнера на «Кинопоиске»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова сообщила, что будет комментатором на матче российского теннисиста Даниила Медведева и лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Грандиозный выставочный турнир Six Kings Slam в Саудовской Аравии стартует уже сегодня! Посмотрим вместе? Сегодня на «Кинопоиске» я буду комментировать первый матч между Янником и Даней», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Официальная телетрансляция встречи Медведев — Синнер на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск». Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске».

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