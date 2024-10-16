Дарья Касаткина оценила победу над Катержиной Синяковой на турнире в Нинбо

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу во втором круге турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/8 финала она одолела чешку Катержину Синякову (44-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2.
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«Удивлена тем, как смогла справиться. После первого сета мои дела шли не очень хорошо, так бывает. Но я билась до последнего. В итоге рада, что смогла пройти дальше», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
За выход в полуфинал турнира в Нинбо Дарья Касаткина поборется с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
- 16 октября 2024
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