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Дарья Касаткина оценила победу над Катержиной Синяковой на турнире в Нинбо

Дарья Касаткина оценила победу над Катержиной Синяковой на турнире в Нинбо
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу во втором круге турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/8 финала она одолела чешку Катержину Синякову (44-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 12:20 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Удивлена тем, как смогла справиться. После первого сета мои дела шли не очень хорошо, так бывает. Но я билась до последнего. В итоге рада, что смогла пройти дальше», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо Дарья Касаткина поборется с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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