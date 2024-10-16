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Джессика Пегула подтвердила, что Итоговой турнир — следующий, на котором она сыграет

Джессика Пегула подтвердила, что Итоговой турнир — следующий, на котором она сыграет
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула подтвердила, что не будет играть до Итогового турнира WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Ранее представительница США была заявлена на турнир категории WTA-500 в Токио (Япония), который состоится с 21 по 27 октября.

— На каком турнире ты сыграешь в следующий раз?
— На Итоговом в Эр-Рияде, — ответила Пегула подписчикам на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что ранее пресс-служба WTA анонсировала участие чемпионки Уимблдона-2022 пятой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной в Итоговом турнире WTA – 2024. При этом казахстанка не выходила на корт с US Open – 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.

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