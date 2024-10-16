Хольгер Руне — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Эр-Рияде

Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут два матча выставочного теннисного турнира Six Kings Slam. 14-я ракетка мира представитель Дании Хольгер Руне сыграет со вторым в рейтинге ATP испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 21:00 мск.

Официальная телетрансляция встречи Руне — Алькарас на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.