Хольгер Руне — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Эр-Рияде
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Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут два матча выставочного теннисного турнира Six Kings Slam. 14-я ракетка мира представитель Дании Хольгер Руне сыграет со вторым в рейтинге ATP испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 21:00 мск.
Официальная телетрансляция встречи Руне — Алькарас на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.
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