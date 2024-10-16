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Уильямс — об удалении кисты: пропустила завершение карьеры Надаля, но здоровье важнее

Уильямс — об удалении кисты: пропустила завершение карьеры Надаля, но здоровье важнее
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс выразила сожаление из-за того, что по состоянию здоровья не смогла стать причастной к важным событиям общественности.

«Я пропустила так много важных вещей: награду «Женщина года», а также завершение карьеры Рафаэля Надаля… Всё ещё восстанавливаюсь, но мне становится лучше. Здоровье всегда важнее», — написала Серена Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Ранее Серена Уильямс рассказала, что перенесла процедуру по удалению кисты шеи. Американская спортсменка проходит этап восстановления после операции.

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