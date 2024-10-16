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«Никто не любит встречаться с ней на корте». Касаткина — о предстоящем матче с Путинцевой

«Никто не любит встречаться с ней на корте». Касаткина — о предстоящем матче с Путинцевой
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой в рамках 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Следующая моя соперница будет непростой. Никто не любит встречаться с Юлей на корте — она играет очень разнообразно, всегда бьётся до конца, и это будет интересный матч», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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