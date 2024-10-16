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Тейлор Фриц снялся с будущего турнира в Вене, уступив место в сетке Монфису

Тейлор Фриц снялся с будущего турнира в Вене, уступив место в сетке Монфису
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Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц снялся с будущего турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 21 по 27 октября. Ранее это сделал его соотечественник Себастьян Корда (22-й в рейтинге ATP), который недавно перенёс операцию на правом плече. Таким образом, представители США уступили место в турнирной сетке бывшей шестой ракетке мира 38-летнему французу Гаэлю Монфису и ещё одному американцу Маркосу Гирону.

Напомним, после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене карьеру завершит чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим. Последний раз он выходил на корт в августе, но ранее сообщал, что планирует достойно сыграть перед родными трибунами.

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