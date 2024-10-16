Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ришар Гаске заявил о желании вернуться в топ-100 в преддверии завершения карьеры

Ришар Гаске заявил о желании вернуться в топ-100 в преддверии завершения карьеры
Комментарии

38-летний французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от своих результатов в преддверии завершения спортивной карьеры.

«Я хочу вернуться в топ-100, хотя осознаю, что достичь этой непростой цели нелегко. Стараюсь выжать максимум из того, что у меня есть. Знаю, что скоро завершу карьеру. Так что сейчас я пытаюсь найти удовольствие в теннисе. Я по-прежнему получаю наслаждение, выходя на корт, но мне нужно найти способ выигрывать матчи и получать наслаждение от побед», — приводит слова Гаске Punto de Break.

Напомним, Ришар Гаске завершит 22-летнюю карьеру на домашнем «Ролан Гаррос» в мае 2025 года.

Материалы по теме
38-летний Ришар Гаске завершит карьеру на домашнем «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android