Ришар Гаске заявил о желании вернуться в топ-100 в преддверии завершения карьеры

38-летний французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от своих результатов в преддверии завершения спортивной карьеры.

«Я хочу вернуться в топ-100, хотя осознаю, что достичь этой непростой цели нелегко. Стараюсь выжать максимум из того, что у меня есть. Знаю, что скоро завершу карьеру. Так что сейчас я пытаюсь найти удовольствие в теннисе. Я по-прежнему получаю наслаждение, выходя на корт, но мне нужно найти способ выигрывать матчи и получать наслаждение от побед», — приводит слова Гаске Punto de Break.

Напомним, Ришар Гаске завершит 22-летнюю карьеру на домашнем «Ролан Гаррос» в мае 2025 года.